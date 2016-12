ZDF neo 04:50 bis 06:50 Thriller Topas USA 1969 Nach dem Roman von Leon Uris Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kubakrise 1962: Ein übergelaufener KGB-Mann bestätigt die Vermutung, dass die Sowjetunion auf Kuba Atomraketen stationieren will und immer wieder an geheime Interna der NATO gelangt. Der französische Agent Devereaux, der auch für den CIA tätig ist, soll den Informanten enttarnen. Dabei kommt er dem sowjetischen Spionagering "Topas" auf die Spur, der anscheinend von Frankreich aus operiert. Mit Hilfe des amerikanischen Geheimdienstagenten Michael Nordstrom (John Forsythe) flüchtet der hochrangige russische Beamte Boris Kusenow (Per-Axel Arosenius) mit seiner Familie nach Washington. Nordstrom, der sich wichtige Informationen von dem Überläufer erhofft, erfährt von sowjetischen Militärbasen auf Kuba und einem Spionagering, der geheime NATO-Informationen über Paris nach Moskau weiterleitet. Kurzerhand beauftragt er den französischen Attaché André Devereaux (Frederick Stafford), sich der Sache anzunehmen. Devereaux gelingt es, einem kubanischen UNO-Delegierten Papiere zu entwenden, die Aufschluss über "Topas" geben. Er fliegt nach Havanna, um gemeinsam mit seiner früheren Geliebten Juanita de Cordoba (Karin Dor) sowie einheimischen Regimegegnern weitere Einzelheiten über die russischen Pläne auszukundschaften. Doch die Suche nach Beweisen und die Überführung von "Topas" erweisen sich schon bald als riskant. "Topas" (basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Leon Uris) entstammt Alfred Hitchcocks später Schaffensphase, in der er zum Spionage- und Agentengenre seiner früheren Filme zurückkehrt. Auf den ersten Blick erscheint der Film als wenig Hitchcock-typisch: Ungewöhnlich komplex gestaltet sich die Erzählstruktur, populäre Leinwandlieblinge wie Cary Grant oder James Stewart, mit denen der "Master of Suspense" jahrelang erfolgreich zusammenarbeitete, und auch die typischen "hitchcockschen Schockmomente" fehlen hier. Bereits während seiner Produktion warf der Film Schwierigkeiten auf: Hitchcock, der seine Meisterwerke wie "Vertigo" (1959), "Psycho" (1960) oder "Die Vögel" (1963) bis ins kleinste Detail akribisch plante, verwarf kurz vor Drehstart die aktuelle Drehbuchfassung von "Topas". Den groben Handlungsablauf im Kopf, wurden die einzelnen Szenen jeweils völlig neu geschrieben und anschließend direkt gedreht. Zusätzlich entstanden gleich zwei unterschiedliche Schlusssequenzen, die letztendlich beide nicht verwendet wurden. Auch die Rolle der attraktiven und politisch engagierten Kubanerin Juanita (gespielt vom deutschen "Bond"-Girl aus dem Film "Man lebt nur zweimal", 1967, Karin Dor) wurde erst in letzter Minute besetzt. Trotz seiner ungewöhnlichen Produktionsbedingungen gelingt Hitchcock mit "Topas" ein spannender Spionagethriller vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, der frei von den Kinoklischees seiner Zeit und mit einer gehörigen Portion Ironie versehen sein Publikum unterhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frederick Stafford (Andre Devereaux) Dany Robin (Nicole Devereaux) John Vernon (Rico Parra) Karin Dor (Juanita de Cordoba) Michel Piccoli (Jacques Granville) Philippe Noiret (Henri Jarre) John Forsythe (Michael Nordstrom) Originaltitel: Topaz Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Samuel Taylor Kamera: Jack Hildyard Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12

