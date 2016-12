ZDF neo 11:30 bis 12:15 Krimiserie Küstenwache Folge: 183 Endstation Hoffnung D 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken An einem frühen Montagmorgen entdeckt die Crew der "Albatros II" auf ihrer Kontrollfahrt eine führerlos umhertreibende Yacht. Blutspuren an Deck deuten auf ein dramatisches Ereignis hin. Sofort wird eine Suche nach dem Bootsführer Professor Dr. Rösner eingeleitet, die jedoch ohne Ergebnis bleibt; der Chefarzt der Neustädter Pädiatrie scheint spurlos verschwunden. Schon bald meldet sich ein Entführer bei Annika Landmark, Rösners Tochter. Sie ist ebenfalls Kinderärztin und arbeitet auf der Station ihres Vaters, eines sehr autoritären und äußerst akribischen Mannes. Der Unbekannte droht, sie solle keine Polizei einschalten. Die Küstenwache-Crew unter Kapitän Ehlers reagiert unverzüglich, doch trotz modernster Technik gelingt es zunächst nicht, dem Versteck des Professors näher zu kommen. Akribisch wird ermittelt, welche Position die Yacht des Professors zum Entführungszeitpunkt hatte. Seltsamerweise finden sich keine Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben könnten. Zudem bleibt rätselhaft, warum die Gangster ausgerechnet Rösner als Opfer ausgewählt haben. Schließlich gelingt Unterbaur und Asmus der entscheidende Durchbruch: Sie lüften die Identität eines Entführers. In der Zwischenzeit konnte Annika Landmark das Lösegeld organisieren. Gemeinsam mit Norge wartet sie auf weitere Anweisungen der Entführer. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und Annika Landmark ist plötzlich verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Annekathrin Bach (Leonie Stern) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Originaltitel: Küstenwache Regie: Ed Ehrenberg Drehbuch: Andrea Pollmann Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker