Show Koch im Ohr Kochshow mit Horst Lichter D 2016 Horst Lichter präsentiert ein ungewöhnliches Koch-Duell. Zwei Spitzenköche dirigieren als "Koch im Ohr" Koch-Laien. In jeder Folge treten zwei Spitzenköche mit ihren Koch-Laien gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderen: Alexander Kumptner, Frank Buchholz, Ali Güngörmüs, Andreas C. Studer und Meta Hiltebrand. Heute duellieren sich Stefan Marquard und Holger Bodendorf. Die beiden kochen ihre Gerichte nicht selbst, das übernehmen ihre ferngesteuerten Teampartner, zwei absolute Laien. Die Laien in dieser Runde: die 28-jährige Marina Köwitsch aus Essen und Gerd Stahl (31) aus Troisdorf. Ihre Aufgabe lautet: eine Interpretation von Fasan. Moderation: Horst Lichter Gäste: Gäste: Alexander Kumptner, Frank Buchholz, Ali Güngörmüs, Andreas C. Studer, Meta Hiltebrand