Silverline 23:20 bis 00:45 Horrorfilm Der Killer CDN 2012 20 40 60 80 100 Merken Sechs Bankräuber fliehen mit 3 Millionen Dollar in einen einsamen Wald. Allerdings ist der Wald nicht so verlassen wie es anfänglich scheint. Ein Kriegsveteran mit einem unerschöpflichen Waffenarsenal hat es auf sie abgesehen. Das Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Es werden keine Gefangenen gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bryan Larkin (Mitch) Hugh Lambe (The Hunter) Bob Cymbalski (Texas) Robert Nolan (Logan) Mark Munro (Kowalski) Damon E. White (Crowley) Frank Ieraci (Dominic) Originaltitel: Battleground Regie: Neil Mackay Drehbuch: Neil Mackay, Sean McAulay Musik: Wojciech Golczewski Altersempfehlung: ab 18