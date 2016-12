Silverline 10:40 bis 12:15 Horrorfilm Here Comes the Devil MEX, USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Felix und seine Frau sind glücklich verheiratet. Als ihre beiden Kinder während einer Reise verschwinden, droht das Glück zu zerbrechen. Am nächsten Tag tauchen Tochter und Sohn scheinbar unversehrt wieder auf. Doch ihr Verhalten ist merkwürdig, fast unmenschlich. Die Gräueltaten in ihrer Nähe mehren sich. Was hat ihr Verschwinden mit den blutigen Taten eines Serienmörders und der Legende vom absolut Bösen zu tun? Die grausame Wahrheit übersteigt jegliche menschliche Vorstellungskraft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Caro (Sol) Francisco Barreiro (Felix) Michele Garcia (Sara) Alan Martinez (Adolfo) David Arturo Cabezud (Lucio) Enrique Saint-Martin (Encargado gasolinera) Michele Estrada (Doctora) Originaltitel: Ahí va el diablo Regie: Adrián García Bogliano Drehbuch: Adrián García Bogliano Musik: Julio Pillado Altersempfehlung: ab 16