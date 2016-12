MDR 20:45 bis 21:15 Dokumentation Oberhof und sein PANORAMA - Luxus, Westgeld, Spionage Oberhof und sein "Panorama" - Luxus, Westgeld, Spionage D 2016 2016-12-20 01:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Mythos "Panorama" in Oberhof. Axel Bulthaupt begibt sich auf Spurensuche und rekonstruiert sechs Wochen des Jahreswechsels 1978/1979 - sechs Wochen, in denen all das passiert, was das Hotel bis heute zum Mythos macht. Der wohl spektakulärste Spionagekrimi der DDR wird hier in einem der Restaurants eingefädelt. Der frühere Top-Spion der Stasi, Peter Fischer alias Werner Stiller, erzählt exklusiv, wie ihm eine "Panorama"-Kellnerin seine Flucht in den Westen organisiert hat. Im zehnten Jahr seines Bestehens war das schanzenähnliche Hotel da längst eine Ikone. 1969, pünktlich eingeweiht zum 20. Geburtstag der DDR stand es für die Erfüllung von Walter Ulbrichts Vision von einem "St. Moritz" der DDR in Oberhof. Der Plan ging sogar auf, allerdings mit erheblichen Nebenwirkungen für die sozialistische Gesellschaft: Das "Panorama" mit seinen Bars und Restaurants wurde zum Ort rauschender Silvesterbälle mit über 1.000 Menschen, zum Treffpunkt von Ost und West. Die Stasi hatte mit dem Hotel alle Hände voll zu tun. Die Belegschaft gilt als korrupt, vor allem, weil die Kellner, die nicht unerheblichen Mengen an DDR-Mark bei jeder sich bietenden Gelegenheit in Westgeld umtauschen. Der Lebensstandard eines "Panorama"-Kellners war mindestens doppelt so hoch, wie der des Arbeiters in Halle-Leuna. Enrico Kern, war einer von ihnen. Nacht für Nacht mixte er an der legendären Bar in der Kaminhalle Cocktails. Seine Stasi-Akte ist so hoch, wie der Bartresen selbst. Dort hat er später genau nachlesen können, mit wem er sich, wie lange unterhalten hat und sogar, wie viel Westgeld dabei gewechselt worden ist. Seine Frau Regina arbeitet noch heute im "Panorama". Sie, wie auch Kellner, Bademeister und Empfangsdamen sprechen über die gigantischen Vorbereitungen für die rauschenden Partys jeweils zum Jahreswechsel, auch 1978/ 1979. Prominente Gäste erzählen im Film vom spektakulären Stromausfall zu Silvester, den niemand, der damals dabei gewesen ist, je vergessen kann. Während unten getanzt wurde, retteten sich von oben die Kinder über eine Feuerleiter nach unten, bei klirrender Kälte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Osten - Entdecke wo du lebst Regie: Dirk Schneider