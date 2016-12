MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Antarktis - Forschen am Limit Antarktis - Forschen am Limit D 2016 2016-12-21 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wer kennt nicht das weihnachtliche Märchen "Die Schneekönigin"? Wenn es sie wirklich gäbe, würde sie wahrscheinlich nicht am Nordpol sondern in der Antarktis leben, denn das ist die kälteste Region unserer Erde. Für uns Menschen bedeuten der Kontinent Antarktika und das Südpolarmeer, das ihn umgibt, absolut lebensfeindliche Orte. Für zahlreiche Tierarten bieten diese Regionen jedoch erholsame Rückzugsmöglichkeiten: Echte Wildnis, die nicht - oder noch nicht - vom Einfluss des Menschen durchdrungen ist. Doch einige Gruppen hartgesottener Wissenschaftler harren an diesem Ort aus, denn genau dort können Antworten auf bedeutsame Fragen gefunden werden, die vielleicht über die Zukunft unseres Planeten entscheiden: Stimmt es, dass sich das Ozonloch langsam wieder schließt? Was sind die tatsächlichen Auswirkungen des Klimawandels? LexiTV begleitet Forscher in die größte Wüste unserer Erde - die Wüste aus Eis - und schaut ihnen bei ihrer täglichen Arbeit am Limit des Erträglichen zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle