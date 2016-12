MDR 05:45 bis 06:15 Magazin Sehen statt Hören Wochenmagazin für Hörgeschädigte D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In den letzten 12 Monaten ist ja so viel geschehen! Das Leben fliegt vorüber, die Zeit rast und in unserer letzten Sendung des Jahres wollen wir mal kurz die Uhren anhalten und uns Zeit nehmen, um in Ruhe auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Vom "Tatort" im Januar bis zur Weihnachtsgeschichte im Dezember - das Jahr war bunt, es war aufregend, unterhaltsam und hochinteressant. Auch 2016 haben wir uns wieder mit einer großen Bandbreite von Themen befasst: Von leicht bis schwer, von politisch bis kulturell, von hochbrisant bis zeitlos. Wir hoffen, dass auch euch, den Zusehern, das Jahr mit uns gefallen hat. Und wenn ihr mal eine Sendung verpasst habt: Wir laden alle ein, die letzten zwölf Monate auf unserer Homepage nachzuschauen - und wünschen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2017. Und das wird wieder genauso bunt. Versprochen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sehen statt Hören