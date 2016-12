ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO Köln Folge: 275 Krüger ist tot! D 2016 2016-12-20 03:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Eigentlich stand ein gemütlicher Feierabend mit der Ehefrau an, aber statt Kerzenschein und Wein erwartet Staatsanwalt Krüger ein Giftcocktail. Und das gemeinsame Haus wird zum Tatort. Die SOKO-Beamten nehmen die Ermittlungen im Mordfall Krüger auf und stellen fest, dass seine Ehefrau mehr Interesse an anderen Männern und dem gemeinsamen Haus hatte als an ihm. Haben sie und ihr Liebhaber, dessen Namen sie angeblich nicht kennt, zum Gift gegriffen? Eine weitere Spur der Kölner Kommissare führt zu Krügers beruflichem Umfeld im Drogenmilieu. Der Verdacht liegt nahe, dass der Mord an dem Staatsanwalt im Zusammenhang mit einem von ihm bearbeiteten Strafverfahren steht. Die SOKO bezieht den Drogenfahnder Bernd Diehl in ihre Ermittlungen ein. Diehls Insiderwissen führt die Kommissare zu Drogenkönig Stupe Matic. Hat er das Leben des Staatsanwaltes beendet? Schließlich gerät auch noch der Kölner Wirtschaftsdezernent in Verdacht, der seinem Bruder illegale Bauaufträge verschafft hat und deswegen im Fokus des ermordeten Staatsanwaltes stand. Doch so sehr man sich auch bemüht: Die einzelnen Verdachtsmomente fügen sich einfach nicht zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammen bis die Kommissare im Zuge einer Observierung eine erschreckende Entdeckung machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Staehly (Anna Maiwald) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Tatjana Kästel (Lilly Funke) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Natalie O'Hara (Melissa Krüger) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Christoph Wortberg Kamera: Thomas von Kreisler Musik: Stephen Keusch