NDR 01:30 bis 03:50 Talkshow NDR Talk Show D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In der 785. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Heike Makatsch, Schauspielerin und Sängerin Seit zwei Jahrzehnten gehört sie zu den beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. Doch auch Musik spielte in ihrem Leben immer eine zentrale Rolle. Das Idol ihrer Jugend war John Lennon, als Moderatorin der Musiksender MTV und VIVA war sie in den 1990er-Jahren mittendrin in der Rock-, Pop- und Hip-Hop-Szene. Mittlerweile hat die dreifache Mutter aber auch ein anderes Genre für sich entdeckt: Kinderlieder. Nach dem Erfolg ihrer ersten CD mit Kinderliedern vor sieben Jahren ist nun der zweite Teil mit zwölf weiteren, neu interpretierten Kinderliedern erschienen: "Noch mehr schönste Kinderlieder". Gesungen von Heike Makatsch und arrangiert wie instrumentiert von dem Musiker Max Schröder. Samuel Koch und Sarah Elena Timpe, Schauspieler Es war die romantischste Hochzeit des Jahres: Im August heiratete Samuel Koch seine Verlobte Sarah Elena Timpe. Die beiden Schauspieler hatten sich bei den Dreharbeiten zu der ARD-Serie "Sturm der Liebe" kennengelernt, in der Samuel Koch eine Gastrolle gespielt hat. Die Hochzeit dauerte drei Tage, gefeiert wurde in einem Zirkuszelt. Statt in einer Hochzeitskutsche zu fahren, flog das Paar im Hochzeitshubschrauber. Die "NDR Talk Show" ist die erste Sendung, in der das Ehepaar zusammen sitzt und von ihrem gemeinsamen Leben und seinen Zukunftsplänen spricht. Samuel Koch, der 2014 seine Schauspielprüfung bestand, spielte seitdem in verschiedenen Serien und Filmen mit und gehört am Staatstheater Darmstadt zum festen Ensemble. Aktuell spielt er dort die Titelrolle im "Faust". Oliver Berben, Produzent, und Ferdinand von Schirach, Autor Die Bücher des Anwalts und Autors Ferdinand von Schirach wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Die Meisterleistung von von Schirach ist es, zu zeigen, dass ein Mensch doch immer ein Mensch ist, egal wie monströs die Verbrechen zunächst scheinen mögen. Produzent Oliver Berben hat sich der Verfilmung von von Schirachs Geschichten angenommen. Über die Zusammenarbeit der beiden sagt von Schirach: "So ein Buch ist ja wie ein Kind. Man gibt es weg und will nicht, dass es tätowiert oder mit grünen Ohren zurückkommt. Man will ja, dass es so aussieht, dass man es noch anschauen kann. Es geht nicht ohne Vertrauen, und tatsächlich vertraue ich Oliver." Nach den erfolgreichen Serien "Verbrechen" und "Schuld" setzen Oliver Berben und Ferdinand von Schirach ihre äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit jetzt mit dem ARD-Film "Der weiße Äthiopier" fort. Alexander Herrmann, Koch Ihm wurde die Leidenschaft für die Gourmetküche in die Wiege gelegt, denn seine Eltern wussten ihn schon früh in den Familienbetrieb Herrmann's Romantik Posthotel und Restaurant einzubinden. Inzwischen hat er sich als Gastronom und Fernsehkoch einen Namen gemacht. Durch zahlreiche TV-Auftritte und der Moderation diverser Kochshows ist er einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Im Herbst ging Alexander Herrmann mit seinem Team als Gewinner aus der Kochshow "The Taste" hervor. Mit kreativen, durchaus gewagten Interpretationen der deutschen und speziell der regionalen Küche kochte er sich in seiner Karriere in die Herzen seiner Fans. Regelmäßig bringt er darüber hinaus Kochbücher auf den Markt. In seinem neuesten Werk verrät er überraschende Geschmacksgeheimnisse aus seiner eigenen Küche. Jonas Kaufmann, Sänger Der Star-Tenor Jonas Kaufmann ist ein geborener Münchner, doch sein Herz schlägt schon seit seiner Kindheit für Italien. Wie sehr er die Sprache, die Lebensart, das Essen, die Kultur und natürlich auch die italienische Musik liebt, zeigt er auf seiner aktuellen CD "Dolce Vita". Darauf interpretiert er nicht nur klassische Evergreens, sondern auch moderne Lieder, zum Beispiel von Lucio Dalla. Viermal erhielt Kaufmann bisher den ECHO Klassik, seine CD "Dolce Vita" stieg direkt auf Platz eins der deutschen Klassikcharts ein. Im November wa In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Heike Makatsch (Schauspielerin und Sängerin), Samuel Koch (Schauspieler), Sarah Elena Timpe (Schauspielerin), Oliver Berben (Produzent), Ferdinand von Schirach (Autor), Alexander Herrmann (Koch), Jonas Kaufmann (Sänger), Victoria Swarovski (Sängerin), Jör Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 371 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 166 Min. Zwei hinreißend verdorbene Schurken

Komödie

Das Erste 01:25 bis 03:13

Seit 106 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 101 Min.