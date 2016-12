NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Die chinesische Prinzessin D 2013 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Münster steht Kopf. Songma, Künstlerin, Dissidentin, Prinzessin, stellt ihre viel beachteten Werke im Westfälischen Landesmuseum aus! Doch jetzt ist sie tot. Ermordet mit einem Skalpell, wird sie am Morgen nach ihrer Vernissage in der Münsteraner Rechtsmedizin gefunden. Prof. Boerne steht nicht nur unter Schock, sondern auch unter dringendem Tatverdacht: Vollkommen hingerissen war er von der Anmut der letzten Nachfahrin des chinesischen Kaiserwitwe Cixi. Und die wiederum sehr beeindruckt von ihm. So hatte er sie in der Nacht zuvor in sein Allerheiligstes eingeladen. Und jetzt? Der sichtlich angeschlagene Rechtsmediziner hat keine Erinnerung mehr an die letzten Stunden. Offensichtlich waren bei dem Rendezvous am Sektionstisch auch Drogen im Spiel. Oder hat der Fall einen politischen Hintergrund? Laut Kurator Jürgen Martin wurden die Künstlerin und ihr Team vom chinesischen Geheimdienst überwacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Prahl (Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Prof. Karl-Friedrich Boerne) Friederike Kempter (Nadeshda Krusenstern) Christine Urspruch (Silke Haller) Mechthild Großmann (Wilhelmine Klemm) Claus D. Clausnitzer (Herbert Thiel) Tonio Arango (Jürgen Martin) Originaltitel: Tatort Regie: Lars Jessen Drehbuch: Orkun Ertener Kamera: Jana Marsik Musik: Stefan Wulff