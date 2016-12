NDR 20:15 bis 21:00 Gesundheit Visite Guten Appetit: viele Fette sind besser als ihr Ruf / Rückenschmerzen: was hilft beim Hexenschuss? D Stereo Untertitel HDTV Merken Guten Appetit: viele Fette sind besser als ihr Ruf Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Gaumenfreuden. Aber Butter zum Frühstück, Fleisch mit Fettrand oder ganz normale Milch werden nicht nur zu den Festtagen häufig mit schlechtem Gewissen gegessen oder sogar rigoros vom Speiseplan verbannt, weil sie wegen ihres Fettgehaltes als extrem ungesund gelten. Doch das gilt längst nicht mehr für jede Art von Fett! Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Rückenschmerzen: was hilft beim Hexenschuss? Viele kennen es: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel schießt der Schmerz ins Kreuz. Eine falsche Bewegung, Überlastungen, auch Nässe, Kälte oder Zugluft: Meist trifft es den Bereich der unteren Wirbelsäule, die Betroffenen sind buchstäblich schachmatt gesetzt. Die Diagnose: Hexenschuss, von Medizinern Lumbago genannt. Wichtig ist es, die genaue Ursache für den Hexenschuss abzuklären. Das gilt vor allem, wenn neben den Rückenschmerzen auch Kribbeln, Gefühlsstörungen oder gar Lähmungen auftreten. Denn: Die Beschwerden können auch durch einen Bandscheibenvorfall verursacht werden. "Visite" informiert über die wirksamsten Strategien, den Schmerz im Kreuz zu besiegen, Rückfälle zu vermeiden und einem chronischen Leiden vorzubeugen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Visite