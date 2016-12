NDR 14:30 bis 15:15 Dokumentation Mit dem Oldtimer durch die USA Heidi Hetzers wilde Weltreise D 2015 HDTV Live TV Merken Das Berliner Original Heidi Hetzer ist mit ihrem Oldtimer "Hudo" durch Europa, Asien und Australien gefahren. Ein wildes Jahr mit wechselnden Beifahrern, Werkstattstopps und wundersamen Momenten liegt hinter der ehemaligen Rallyefahrerin und ihrem Hudson Great Eight, Baujahr 1930. Die 78-Jährige lebt immer noch ihren Traum. Höchste Zeit, der "Traumfabrik" Hollywood einen Besuch abzustatten. Denn in Los Angeles startet Heidi ihr Abenteuer durch Amerika. Die Filmemacher Marie Marzahn und Kolja Robra haben Heidi Hetzer 2015 durch die USA begleitet, von Los Angeles bis nach Las Vegas. Sie erleben dramatische Pannen direkt auf dem Hollywood Boulevard, kuriose Begegnungen mit Hippies in der kalifornischen Wüste und eine furchtlose Heidi an den Klippen des Grand Canyon. Sie verzweifelt an den Tücken der modernen Internettechnik, genießt die Gastfreundschaft von Mormonen in Utah und beweist sich als Cowgirl auf dem Pferd. "Mit dem Oldtimer durch die USA" ist ein unterhaltsames Roadmovie, bei dem das Auto "Hudo" mit seinen Pannen das Tempo vorgibt und Heidi Hetzer an jedem Berg vor neue Herausforderungen stellt. Die 78-Jährige spürt, dass das ihre letzte große Reise ist. "Ich habe mir vorgenommen, jetzt alles auszuprobieren, was das Leben zu bieten hat", sagt Heidi Hetzer. Und sie weiß: "Das dicke Ende kommt erst noch!" Der Film über den Trip durch den Wilden Westen mit seinen unendlichen Weiten, brütend heißen Wüsten und einer extravaganten, jung gebliebenen Dame weckt Fernweh und macht Mut: Es ist nie zu spät für das große Abenteuer! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mit dem Oldtimer durch die USA Regie: Marie Marzahn/Kolja Robra