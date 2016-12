Phoenix 01:45 bis 03:15 Dokumentation Tatort Matterhorn D 2015 2016-12-21 07:30 Live TV Merken Das Matterhorn gehört zu den markantesten Bergen unseres Planeten. Im Juli 1865 kommt es zur Erstbesteigung durch eine britisch-schweizerische Seilschaft. Doch beim Abstieg verliert der erst 19-jährige Douglas Hadow den Halt und reißt drei Männer mit sich in die Tiefe. War es ein Unfall, Sabotage, Mord? 150 Jahre nach der Katastrophe am Berg untersucht die Dokumentation den spektakulären Absturz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tatort Matterhorn Regie: Gieri Venzin, Tilman Remme

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 370 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 165 Min. Zwei hinreißend verdorbene Schurken

Komödie

Das Erste 01:25 bis 03:13

Seit 105 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 100 Min.