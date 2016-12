TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Krimiserie The Frankenstein Chronicles Lost and Found GB 2015 16:9 Merken Marlott steht kurz davor, das Rätsel um die Leichenexperimente zu lösen. Mary Shelley ist indes fest entschlossen, England zu verlassen, obwohl Marlott sie gebeten hat, mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit zu gehen. Als sich die Hinweise auf bestimmte Verdächtige verdichten, gerät Marlott zunehmend in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richie Campbell (Nightingale) Sean Bean (John Marlott) Joel Gillman (Pirkis) Tom Ward (Sir Robert Peel) Eloise Smyth (Flora) Ed Stoppard (Lord Daniel Hervey) Brian Milligan (Lloris) Originaltitel: The Frankenstein Chronicles Regie: Benjamin Ross Drehbuch: Benjamin Ross, Barry Langford Musik: Harry Escott, Roger Goula Sarda