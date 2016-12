TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Actionserie Arrow Verdacht USA 2013 16:9 Merken Die nächste Person auf Arrows Liste ist Ted Gaynor, Diggles früherer befehlshabender Offizier und Mentor aus Afghanistan. Während Oliver überzeugt ist, dass Gaynor Dreck am Stecken hat, will Diggle das nicht wahrhaben und sucht sich einen Job in Gaynors Sicherheitsfirma, um ihn besser im Auge zu haben. Thea glaubt indes, dass ihre Mutter eine Affäre mit Malcolm hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Nick Copus Drehbuch: Gabrielle G. Stanton Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely