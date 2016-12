TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Krimiserie Murder in the First Aus den eigenen Reihen USA 2015 16:9 Merken Während die Stadt von der Tragödie erschüttert ist, verspricht der neu eingesetzte Bezirksstaatsanwalt Gerechtigkeit für die Opfer. Terry erhält neue Beweise in einem Todesfall, die auf einen Mord hinzudeuten scheinen. In der Zwischenzeit führt die Leiche eines jungen chinesischen Gangmitglieds Hildy in die gefährliche Welt der Drogenbanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taye Diggs (Terry English) Kathleen Robertson (Hildy Mulligan) Laila Robins (Jamie Nelson) Emmanuelle Chriqui (Raffi Veracruz) Ian Anthony Dale (Jim Koto) Currie Graham (Mario Siletti) Raphael Sbarge (David Molk) Originaltitel: Murder in the First Regie: Allison Anders Drehbuch: Steven Bochco, Eric Lodal, Daniele Nathanson Musik: H. Scott Salinas