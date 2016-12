TNT-Serie 14:50 bis 15:35 Serien Revenge Entführung USA 2014 16:9 Merken Ben will Jack bei der Suche nach Malcolm Black unterstützen. David hat indes erfahren, dass Malcolm Emily und Victoria in seine Gewalt gebracht hat, und kann Kates Vater mit zusammengeschnittenen Voicemail-Nachrichten davon überzeugen, dass Kate noch am Leben ist. Emily und Victoria versuchen indes, Jack ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. In der Zwischenzeit taucht Louises Mutter in der Stadt auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Karine Vanasse (Margaux LeMarchal) Brian Hallisay (Ben Hunter) Originaltitel: Revenge Regie: John Scott Drehbuch: Christopher Fife Kamera: Cynthia Pusheck Altersempfehlung: ab 16