TNT-Serie 08:25 bis 09:15 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Gefährliches New York USA 1991 Merken Jessica hat einen Lehrauftrag in New York angenommen und bezieht eine kleine Wohnung. Einen Tag vor ihrer Ankunft wird ihr Vormieter ermordet aufgefunden. Als dann auch noch Jessicas Wohnung durchwühlt wird, sieht sie darin einen Zusammenhang. Bei Recherchen entdeckt sie, dass sowohl die Ehefrau, als auch der Bruder des Toten ein Mordmotiv gehabt haben. Und dann kommt auch noch Seth als Verstärkung, um den Mord aufzuklären ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Alan Feinstein (Mike Freelander) Jay Acovone (Sgt. Nick Acosta) Julie Adams (Eve Simpson) Rebeccah Bush (Sharon Kingsley) John Considine (Harry Freelander) Rosemary Forsyth (Estelle Freelander) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: David Moessinger Drehbuch: David Moessinger Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6

