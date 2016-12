TNT-Serie 05:20 bis 06:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Vergesst mich nicht USA 2010 16:9 Merken Neue Beweise zu der Nacht, in der Alison verschwunden ist, tauchen auf. Auch Alisons Bruder Jason, der zum Gedenktag seiner Schwester erscheint, hat brisante Neuigkeiten für Spencer auf Lager. Familie Marin hat Geldprobleme, weshalb Hannas Kreditkarte plötzlich nicht mehr funktioniert. Das Mädchen beschließt, alte Kleider und Handtaschen mit Lucas' Hilfe über das Internet zu versteigern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Bianca Lawson (Maya St. Germain) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Joseph Dougherty, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6