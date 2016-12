KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Noch einmal von Neuem! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Noch einmal von Neuem! : Party, Party, Party! Der erste Auftritt der INGREDIENTS auf ihrer Brandenburg-Reise ist ein voller Erfolg. Gemeinsam meistern Lissi, Julian, Leo, Marcel und Luca die Tour-Premiere vor völlig fremdem Publikum - und feiern danach noch das Konzert ihrer Band-Kollegen AberHallo. Vor der kleinen Bühne im "Probenraum Blumenthal" sorgen Julians wilde Pogo-Einlagen für Platz im Getümmel? Am nächsten Morgen heißt es dann Abschied nehmen von der Konzert-Location in der Prignitz. Tourmanager Carsten Gräser bringt die Fünf im schicken, schwarzen Band-Liner zu ihrer nächsten Tour-Station nach Potsdam. Schon am gleichen Abend sollen die INGREDIENTS vor mehreren hundert Zuschauern auf der Bühne des Waschhaus' stehen, als Special Guests des Radiosenders Antenne Brandenburg, der hier einen Nachwuchsband-Wettbewerb veranstaltet. Bevor sich die Band jedoch erneut auf die Bühne wagt, hat sie noch zwei Termine zu bewältigen. Vor dem Auftritt gibt Regisseurin und Style-Expertin Sofia Bavas Tipps zu Bühnen-Outfits und berät die Band, wie sie für die anstehenden Auftritte in Shanghai ihren Look optimieren könnte. Dabei stellt sich heraus, dass Sängerin Lissi und Gitarrist Julian ein paar besondere Make-Up-Ideen für die Band im Hinterkopf haben? Im Anschluss treffen die INGREDIENTS auf einen Reporter, um diesem ein Interview zu geben. Was die Band dabei nicht weiß: Bei dem Gespräch handelt es sich um ein Trainings-Interview mit extrafiesen Fangfragen? Band-Tipp dieser Folge: AnnenMayKantereit, Sportfreunde Stiller und Jennifer Rostock zum Thema "Mit Technikern arbeiten" Statement von Sportfreunde Stiller zum Thema "Umgang mit der Presse" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin