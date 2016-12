KI.KA 18:00 bis 18:15 Kinderserie Beutolomäus und die vergessene Weihnacht Alles im Sack D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Alles im Sack: Kaum haben Beutolomäus und der Weihnachtsmann auch die letzte Zutat für den "Tee der Erinnerung", gibt es bereits ein neues Problem. Ihr Widersacher Richie Raff leistet gründliche Arbeit. Mit großen Werbeaktionen will er überall verbreiten lassen, dass Beutolomäus und der Weihnachtsmann in diesem Jahr die Kinder im Stich lassen. Nur Richies Konzern GameToy könne ihre Weihnachtswünsche erfüllen. Da hat der Weihnachtsmann eine ungewöhnliche Idee. Wenn die Kinder nicht mehr an ihn schreiben, dann schreibt eben der Weihnachtsmann an jedes Kind: Alle sollen wissen, dass Beutolomäus und der Weihnachtsmann natürlich auch in diesem Jahr am Heiligen Abend zur Bescherung zu ihnen nach Hause kommen. Während der Weihnachtsmann schreibt und schreibt, hilft Beutolomäus eifrig die vielen, vielen Briefe in die Stadt zu bringen und an die Kinder und Familien zu verteilen. Doch seine Vorfreude auf das Weihnachtsfest und seine gute Stimmung sind nicht von langer Dauer. Hinter einer dunklen Ecke lauert Richie Raff ihm auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beutolomäus und die vergessene Weihnacht Regie: Hannes Spring Drehbuch: Andreas Schlüter Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis