KI.KA 15:00 bis 15:25 Kinderserie Die Zeitfälscherin Abschiedsschmerz DK 2014 Stereo 16:9 HDTV Abschiedsschmerz: Sofie hat ihren kleinen Bruder wieder, und nun muss sie Dixie gehen lassen, wie sie es versprochen hat. Beiden fällt der Abschied sehr schwer, und sie wollen über einen geheimen Briefkasten in Kontakt bleiben. Dixie ist schon fast unterwegs, als es ihn zu Sofie zurück zieht. Da gerät er in die Fänge der Agenten. Sofie lernt Agent Schwarz, die Chefin der Geheimorganisation Tempus, kennen und muss erfahren, dass sie selbst es ist, für die die Agenten in 30 Jahren arbeiten. Sie will auf keinen Fall so werden wie diese herzlose Frau, und Opa erinnert sie, dass jeder sein Schicksal selbst bestimmen kann. Ihr neuer Plan: Dixie befreien. Schauspieler: Bebiane Ivalo Kreutzmann (Sofie) Hannibal Harbo Rasmussen (Dixie) Rolf Hansen (Henrik) Patricia Schumann (Camilla) Karen-Lise Mynster (Ruth) Lars Knutzon (Alfred) Kurt Ravn (Agent Grå) Originaltitel: Tidsrejsen Regie: Kaspar Munk Drehbuch: Poul Berg, Lars Feilberg, Iben Gylling, Peter Hansen, Philip Lazebnik, Kaspar Munk, Adam Neutzsky-Wu Musik: Flemming Nordkrog