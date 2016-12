KI.KA 12:00 bis 12:30 Trickserie Der kleine Eisbär Besuch von Caruso D 2002 Stereo Live TV Merken Besuch von Caruso: Ein Schneesturm fegt über den Südpol. Der Pinguin Caruso wird vom Wind erfasst und weit aufs Meer hinausgetragen. Er bittet Orca, den Wal, ihn zurück zum Pol zu bringen. Dort angekommen, stellt Caruso fest, dass zwar alles weiß ist, es aber ansonsten anders aussieht, als zu Hause. Bald läuft er dem kleinen Eisbären über den Weg. "Was ist das für ein komischer Vogel?", fragt sich Lars. Denn einem Pinguin ist er noch nie begegnet. Schnell werden Lars und der stets gut gelaunte Pinguin Freunde. Sogar die trübsinnigen Lemminge schließen den lustigen Besucher in ihr Herz. Nur die drei Eisbärmänner Kalle, Palle und Nalle wollen Caruso am liebsten sofort wieder loswerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Eisbär Regie: Thilo Rothkirch Drehbuch: Dr. Regine Lassen, Dr. Josef Schnelle, Bert Schrickel Musik: Detlef A. Schitto, Bernd Wefelmeyer