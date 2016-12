Hessen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Erlebnis Hessen: Darmstädter Pioniere D 2016 2016-12-20 01:55 HDTV Merken Darmstadt lebt vom Erfindungsreichtum seiner Bürger. Hier gibt es erstaunlich viele Menschen, die sich - auf unterschiedliche Weise - dafür engagieren, "ihre" Stadt fit für die Zukunft zu machen. Und das hat Tradition. Um 1900 hatte Großherzog Ernst Ludwig Darmstadt durch eine kühne Vision geprägt: Er warb bildende Künstler und innovative Architekten an, die auf der Mathildenhöhe ein ganz eigenes Wohn- und Lebenskonzept verwirklichten. So wurde Darmstadt zum Ort des Jugendstils. "Erlebnis Hessen" begleitet Menschen, die die Stadt heute mit ihren Ideen verändern: So setzt sich etwa eine junge Frau dafür ein, ihren Traum vom "essbaren Darmstadt" Wirklichkeit werden zu lassen. Gemeinsam mit einer Gruppe von Mitstreiter(inn)en legt sie - inmitten von Wohnvierteln und Parkanlagen - Nutzgärten für alle an. Andere haben eine Bürgeraktiengesellschaft gegründet, um den letzten Bauernhof der Stadt zu retten. Entstanden ist ein Demeter-Betrieb mit nachhaltiger Landwirtschaft, Saatgutzüchtung, eigener Käserei, Bäckerei und Ladencafé. Und natürlich sind es auch Wissenschaftler, die die Stadt bewegen. So gilt Darmstadt als Deutschlands Hauptstadt der Raumfahrt. Von hier aus wird das Weltall erforscht und das Klima unseres Planeten prognostiziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Astrid Dermutz