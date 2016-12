Turbulent-spritzige, bis in die Nebenrollen formidabel besetzte Beziehungskomödie. Als entfremdetes Liebespaar glänzen Jutta Speidel und Henry Hübchen. Gutsituiert, aber lieblos behandelt fühlt sich Johanna, seit dreißig Jahren die Angetraute eines waschechten Workaholics. Kurz vor Weihnachten ist das Maß schließlich voll und es wird Zeit, Gleiches mit Gleichem zu vergelten.Genug ist genug, findet Johanna, als ihr feiner Mann Ruprecht sie wieder mal der lieben Arbeit wegen böse vernachlässigt. Obwohl Weihnachten vor der Tür steht, probt die resolute Architektengattin den Aufstand. Kurzum verlässt sie ihre bessere Hälfte und zieht zur liebenswert-chaotischen Taxlerin Ellie, die Johannas Hilfe bald dringend nötig hat: Ellies Wohnhaus droht der Abriss und, wie es der Zufall will, steckt niemand geringer als Ruprecht dahinter. Johanna rüstet sich für eine große Schlacht. In Google-Kalender eintragen