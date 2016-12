Hessen 11:25 bis 12:15 Telenovela Rote Rosen Folge: 2336 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Nach Johannas "JA!" auf Ferdis zweiten Antrag bereiten beide ihre Hochzeit vor - bis sich herausstellt, dass Johannas Stammbuch in Lüneburg liegt, ohne das sie nicht heiraten kann. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, da das Buch leider nicht auffindbar ist. Torben wird zum fliegenden Boten, ein Konsul hilft, Theo wächst als Trauzeuge über sich hinaus und Frau Klostermann ist zur rechten Zeit am rechten Ort. Die Hochzeit kann stattfinden und begeistert verfolgen die Lüneburger Freunde Johannas Ja-Wort live per Videostream. Auch Gunter hat hochfliegende Pläne und lässt für Merle ein Liebes-Banner über Lüneburg fliegen. Doch Merle reagiert unerwartet zurückhaltend. Die Liebesnacht von Eliane und Mathis endet abrupt, als bei Hannes der Brandalarm losgeht und sie beide vor Eile aus dem Bett fallen. Schmerzhafte Prellungen sind die Folge, und nicht nur Hannes ahnt, was da läuft. Auch Britta wundert sich über die vermehrt auftretenden Haushaltsunfälle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Patrik Fichte Drehbuch: Martina Müller Kamera: Rainer Nolte, Till Sündermann Musik: Tunepool