3sat 02:25 bis 03:10 Dokumentation Die Deutschen Otto und das Reich D 2008 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Dokumentarreihe zur Geschichte der Deutschen spannt den Bogen von den Anfängen unter Otto dem Großen im 10. Jahrhundert bis zur Ausrufung der ersten deutschen Republik 1918. Als Otto I. in der Pfalzkapelle von Aachen zum König gekrönt wurde, ließ er sich von den deutschen Fürsten huldigen. Um solche Ehrerbietung musste er künftig allerdings ringen, denn immer wieder lehnten sich die Territorialherrscher gegen den Monarchen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David C. Bunners (Otto der Große) Hans Mittermüller (Narrator) Gerd Althoff (Himself - Historian) Stefan Weinfurter (Himself - Historian) Originaltitel: Die Deutschen Regie: Christian Twente, Stephan Koester, Robert Wiezorek Drehbuch: Christian Feyerabend, Don Schubert Musik: Paul Rabiger, Hans Günter Wagener

