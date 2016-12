3sat 17:45 bis 18:30 Dokumentation Die Deutschen Wallenstein und der Krieg D 2008 2016-12-23 01:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Protestanten und Katholiken streiten um die politische und religiöse Vorherrschaft in Europa. Durch den Prager Fenstersturz 1618 eskaliert der Konflikt und mündet im 30-jährigen Krieg. Ferdinand II. will das Rad der Geschichte zurückdrehen und den Protestantismus gewaltsam eindämmen. Das dazu notwendige Heer beschafft ihm der böhmische Landedelmann Albrecht von Wallenstein. Unter seinem Kommando wird die kaiserlich-katholische Herrschaft wieder bis an die norddeutschen Meere vorgeschoben, bis Schweden auf der Seite der Protestanten eingreift - ein entscheidender Wendepunkt. 1635 kommt es in Prag zu einem Friedensabkommen. Doch einmal mehr zeigt sich, dass ein deutscher Alleingang von den Mächten in Europa nicht hingenommen wird. Das Gemetzel dauert noch weitere 13 Jahre, bis der Westfälische Frieden 1648 geschlossen wird - ein Schritt hin zum modernen Völkerrecht. Redaktionshinweis: Die Folgen sechs bis zehn zeigt 3sat am Donnerstag, 22. Dezember, ab 14.50 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Albrecht von Wallenstein) Hans Mittermüller (Narrator) Christoph Kampmann (Himself - Historian) Wolfgang Muchitsch (Himself - Historian) Barbara Stollberg-Rilinger (Herself - Historian) Monalisa Basarab (Peasant Woman) Originaltitel: Die Deutschen Regie: Christian Twente, Stephan Koester, Robert Wiezorek Drehbuch: Martin Carazo Mendez, Werner C. Barg Musik: Paul Rabiger, Hans Günter Wagener