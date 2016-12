Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Amsterdam NL 2016 HDTV Merken Blije buren, wie wil dat nou niet? In Amsterdam Zeeburg is het een begrip. Peter Gualterus en Francesca Emma zijn de initiatiefnemers van een bijzonder buurthuis. Door eten te delen willen zij de eenzaamheid in de buurt verminderen en de saamhorigheid vergroten. Een succesformule is geboren. Henk van Steeg heeft de Geloof en een Hoop Liefde-bank op de IJsbaan in het centrum van Amsterdam neergezet. Hij ontmoet vandaag Brownie Dutch, een bekende zanger en rapper. Brownie Dutch treedt op tijdens Kerstfeest op de Dam. Maar vandaag stelt hij Henk voor aan zijn oma, voor wie hij mantelzorger is. Zijn oma speelt een grote rol in zijn leven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Kefah Allush, Bert van Leeuwen, Hella Van der Wijst, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde