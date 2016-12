TNT Comedy 22:10 bis 22:30 Comedyserie Two and a Half Men Wolkenstürmer am Stiel USA 2010 16:9 Merken Charlie kommt betrunken nach Hause und vermasselt seinem Neffen Jake ein Date mit dessen neuer Freundin. Jake ist wütend und verspricht, sich zu rächen. Da kommt der Geburtstag seiner Großmutter Evelyn gerade recht. Jake überredet seinen Vater Alan, Evelyn zum Abendessen einzuladen - die Rache sitzt. Da Charlie von sich ablenken will, lädt er seinen drogensüchtigen Apotheker Russell ein, um ihn mit Evelyn zu verkuppeln. Doch der kommt mit seiner jungen Geliebten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Martin Mull (Russell) Nadja Bjorlin (Jill) Macy Cruthird (Megan) Jon Cryer (Alan Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12