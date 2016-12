TNT Comedy 21:00 bis 21:25 Comedyserie King of Queens Aufs Knie gefallen USA 2006 16:9 Merken Als Carrie Doug aus Versehen die Treppe herunterschubst, verletzt er sich ziemlich schlimm am Knie. Schnell bemerkt er, dass Carrie nun alles tut was er will, um ihre Schuldgefühle zu beruhigen. Doug nutzt das natürlich eiskalt aus und auch als sein Knie wieder verheilt ist, spielt er trotzdem weiterhin den Leidenden. Doch Arthur kommt Doug auf die Schliche und erpresst ihn mit Beweisbildern. Von da an muss Doug Arthur gehorchen, doch er kann nicht widerstehen, als seine Kumpel zum Slamball spielen gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Paul Bond (Jon) Originaltitel: The King of Queens Regie: Ken Whittingham Drehbuch: David Bickel, Michael J. Weithorn Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar