TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Küchenkrise USA 2011 16:9 Max ist verzweifelt: Ihr Ofen hat den Geist aufgegeben und sie muss ihre Cupcake-Produktion einstellen. Um ihrer Freundin aus der Patsche zu helfen, entscheidet sich Caroline schweren Herzens, ein paar ihrer alten Schmuckstücke in Zahlung zu geben. Doch sie muss feststellen, dass weder ihre Ringe noch ihr Name noch so viel wert sind wie früher. Derweil stellt Han die Qualität seiner Mitarbeiter auf den Prüfstand und lässt seine Gäste Bewertungen abgeben. Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Rose Abdoo (Adin) Dale Dickey (Elena) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12