TNT Comedy 11:55 bis 12:20 Comedyserie Seinfeld Folge: 51 Der Wettstreit USA 1992 16:9 George wird von seiner Mutter in einer eindeutigen Situation ertappt. Als er davon erzählt, mündet die Geschichte in einem Wettstreit zwischen den vier Freunden. Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld) Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes) Michael Richards (Kramer) Jason Alexander (George Costanza) Estelle Harris (Estelle Constanza) Jane Leeves (Marla) Ilana Levine (Joyce) Originaltitel: Seinfeld Regie: Tom Cherones Drehbuch: Larry David Kamera: Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff