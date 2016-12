TNT Comedy 08:55 bis 09:15 Comedyserie King of Queens Auf der Mauer, auf der Lauer USA 2006 16:9 Merken Doug und Carrie stellen mit Erschrecken fest, dass sie Bettwanzen haben. Um Geld zu sparen versucht Doug, das Problem selbst zu lösen. Natürlich macht er alles nur noch schlimmer. Der herbeigerufene Kammerjäger vertreibt die beiden für eine Nacht aus dem Haus. Sie sträuben sich dagegen, weiteres Geld auszugeben und verzichten auf den Hotelbesuch. Die ganze Nacht wandern sie von einem Ort zum anderen. Am Folgetag erfahren sie, dass weitere Nächte folgen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Mookie Barker (Phil) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Chris Downey Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 6

