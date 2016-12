Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Das Erbe der Deutschen Die Berliner Museumsinsel D 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Das Alte Museum war 1830 das erste Gebäude auf der Berliner Museumsinsel. Die Dokumentation begleitet Martin Maischberger, den stellvertretenden Direktor der heute dort befindlichen Antikensammlung, in die für die Öffentlichkeit unzugängliche Welt hinter den Kulissen der Ausstellungsflächen. Die komplizierte Welt der Restauratoren ist ebenso vertreten wie die Depots der Sammlung. Hier eröffnet sich für den Zuschauer eine neue Dimension, was die Aufgaben und die Probleme eines Museums betrifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Erbe der Deutschen Altersempfehlung: ab 12