Spiegel Geschichte 17:40 bis 18:30 Dokumentation Trashopolis Moskau CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 12: Der Einzug des Kapitalismus bescherte Moskau nicht nur ein Mehr an Wohlstand, sondern auch ein Mehr an Müll: Seit dem Zerfall der Sowjetunion hat sich der Abfall verzehnfacht! Verantwortlich für die Mülllawine, die die Hauptstadt überrollt, ist die neue Konsumfreude der Russen. Shoppen ist angesagt wie nie. Die Tatsache, dass sämtliche Ware doppelt und dreifach in Plastik, Pappe und Aluminium verpackt wird, macht es nicht besser. Recycling? Fehlanzeige! Was auf der Deponie landet, bleibt dort! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trashopolis Altersempfehlung: ab 12