1. Staffel, Folge 3: Die Vereinigten Staaten im Jahr 1860: Die junge Nation droht an der Frage der Sklaverei zu zerbrechen. Die neu gegründete Republikanische Partei schickt mit Abraham Lincoln einen zunächst gemäßigten Gegner der Sklaverei ins Rennen um das Weiße Haus. Lincoln profitiert im Wahlkampf von den Querelen innerhalb der Demokratischen Partei. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Sklaverei bleibt nach dem Ausgang der Wahl akut und stürzt das Land wenige Monate später in den Bürgerkrieg. - Oscar-Preisträger Kevin Spacey produzierte die Dokumentarserie über die dramatischsten Präsidentschaftswahlen der USA.