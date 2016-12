Sky Krimi 02:20 bis 03:20 Krimiserie Der Alte Heimkehr in den Tod D 2007 Stereo 16:9 Merken Nach langer Zeit im Knast ist Max Bender in seinem Heimatdorf nicht mehr gern gesehen. Kurze Zeit später liegt seine Leiche im Fluss. Erste Recherchen führen Kommissar Kress zum Ehepaar Graef. Vor 15 Jahren wurde ihre Tochter von Bender getötet. Hat es die Polizei in diesem Fall mit einem Racheakt zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rolf Schimpf (Leo Kress) Michael Ande (Gerd Heymann) Pierre Sanoussi-Bliss (Axel Richter) Markus Böttcher (Werner Riedmann) Katharina Böhm (Anna Seebauer) Robert Giggenbach (Robert Seebauer) Michael Fitz (Max Bender) Originaltitel: Der Alte Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Friedrich Karl Grund, Ute Geber, Hartmut Griesmayr Kamera: Rolf Greim Musik: Eberhard Schoener

