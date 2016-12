Sky Krimi 05:10 bis 06:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 137 Der Tod kam von oben D 2008 Stereo 16:9 Merken Ein Bruderstreit zwischen Franz, Bernhard und Stefan Ohlmüller eskaliert am Tresen. Am nächsten Tag ist Bernhard tot. Für die Kommissare Lind und Prantl steht der Mörder schnell fest. Aber dann finden die Ermittler eine Expertise eines Chemielabors, das offensichtlich belastete Textilien untersucht hat. Lässt die Textilfirma Ohlmüller nicht wie behauptet in Italien edle Ware anfertigen, sondern verkauft Billigware unter falschem Namen? Liegt dort das Mordmotiv begraben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Andreas Giebel (Florian Prantl) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Afam Bilson Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 12