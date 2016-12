MGM 23:25 bis 01:05 Thriller Stigmata USA 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frankie Paige ist eine ganz normale junge Frau. Sie ist Mitte 20, hat einen Freund und arbeitet als Friseurin. Wären da nicht die unheimlichen und unerklärlichen Dinge, die ihr passieren. Wie von einer fremden Macht besessen, wird sie von Krämpfen geschüttelt, Wundmale zeigen sich an ihrem Körper. Ärzte und Psychologen sind ratlos, erst ein Abgesandter des Vatikans scheint Licht ins Dunkel bringen zu können - und die beiden verlieben sich. Patricia Arquette und Gabriel Byrne spielen die Hauptrollen in dem übernatürlichen Thriller und Horrorschocker "Stigmata", in dem sich die Wundmale Christi an einer ahnungslosen jungen Frau zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Frankie Paige) Gabriel Byrne (Pater Andrew Kiernan) Jonathan Pryce (Kardinal Daniel Houseman) Nia Long (Donna Chadway) Rade Sherbedgia (Marion Petrocelli) Enrico Colantoni (Pater Dario) Patrick Muldoon (Pater Durning) Originaltitel: Stigmata Regie: Rupert Wainwright Drehbuch: Tom Lazarus, Rick Ramage Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: Billy Corgan, Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16