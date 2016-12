Sky Comedy 23:50 bis 01:25 Komödie Ossi's Eleven D 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ossi Schneider ist endlich wieder auf freiem Fuß und mit einem halben schon wieder im Knast. Denn kaum hat er seine Habseligkeiten wieder in der Hand, plant er schon den nächsten Coup: Den Raub von hunderttausenden alten D-Mark-Münzen, die in einer Eisengießerei auf die Einschmelzung warten. Doch alleine kann er so einen großen Coup nicht durchziehen und rekrutiert dafür seine alten Kontakte zwischen Dresden und Dessau. Professionalität und Genialität? Durchweg Fehlanzeige ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Wilde (Oswald "Ossi" Schneider) Stefan Jürgens (Karl Brenner) Andreas Giebel (Georg Richter) Manfred Möck (Konrad Hauff) Helmfried von Lüttichau (Boris) Götz Otto (Axel Franke) Michael Brandner (Bruno Franke) Originaltitel: Ossi's Eleven Regie: Oliver Mielke Drehbuch: Philip Kaetner, Oliver Mielke Kamera: Thomas Wittmann Altersempfehlung: ab 6