Motorvision.TV 22:35 bis 02:00 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Bass Pro Shops NRA Night Race, Bristol Motor Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken 500 Runden über eine Distanz von 266,5 Meilen sind beim legendären Nachtrennen im Beton-Oval von Bristol unter Flutlicht zu fahren. Lackaustausch und Kaltverformungen an den 40 Fahrzeugen sind bei der Short-Track Schlacht auf der letzten Kampfbahn der Moderne in Tennessee unvermeidbar. Die Brüder Kurt und Kyle Busch liegen mit jeweils fünf Zählern nach Anzahl der Siege in auf den NASCAR Track von Bristol gleichauf, auch der letzte Rennsieger Carl Edwards und Teamkollege Matt Kenseth gelten hier als Favoriten. Wiederholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series