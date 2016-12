Motorvision.TV 17:45 bis 18:15 Magazin Biker Lifestyle 2016 Stereo 16:9 Merken Zum 11. internationalen Boss Hoss Meeting in der Westernstadt im Harz reisten viele schon zum Wochenanfang nach Pullman City. Der Film zeigt die Touren, welche unter anderen zur Harzer Bikeschmiede, wo einige spektakuläre Eigenbauten begutachtet werden konnten, führte. Ein weiterer Ausflug führte zum Wurmberg, dem Skigebiet des Harzes. Natürlich werden auch einige neue Custom Boss Hoss vorgestellt. Vorgestellt wird auch Deutschlands einzige Boss Hoss Fahrerin. Außergewöhnliche Luftaufnahmen fehlen natürlich nicht. Höhepunkt war wieder einmal das 1/8 Meile Race und der Burn Out Contest, bei welchen die V8 Motoren jenseits der normalen Phonwer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle