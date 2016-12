Motorvision.TV 14:40 bis 15:10 Magazin Perfect Ride Typisch deutsch 2014 Stereo 16:9 Merken Kaum ein anderes Auto ist deutscher als der VW Passat. Er ist praktisch, mehr als solide verarbeitet und bietet genügend Platz für die deutsche Durchschnittsfamilie. Aber auch in der 8. Generation ist er ein wenig bieder: Der Wagen hat keine Ecken und Kanten und das Design weckt auch keine Emotionen - geschmacksneutral und sachlich. Perfect Ride testet den neuesten Passat und geht der Frage nach, was eigentlich typisch deutsch ist. Außerdem machen sich die Redakteure und Redakteurinnen auf die Suche nach weiteren typisch deutschen Autos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride