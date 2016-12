Motorvision.TV 08:40 bis 09:05 Motorsport On Tour Action Concept D 2011 Stereo 16:9 Merken Bus Stunt - Ein Mega Stunt mit einem Straßenlinienbus. Mit 90 Stundenkilometern raste der auf eine Rampe zu, flog à la "Speed" gute 20 Meter durch die Luft, krachte mit berstenden Scheiben zu Boden, um dann am Ende in eine Böschung zu rasen! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: On Tour

