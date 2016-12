Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Sei net so dumm, Opa D 1991 Stereo Merken Heute im Theaterstadl: Die Familie von Opa Zangerl ist einstimmig der Meinung, dass dieser nicht mehr in der Lage ist, sich und das kleine Häuschen alleine zu versorgen. In der Tat passiert auch so allerhand! - So wird über den alten, jedoch keinesfalls senilen Menschen verhandelt, was mit ihm zu geschehen hat: Haushälterin oder Heim. Gegen beides sträubt sich der Opa ganz energisch. Hilflos ist er den Streiterein seiner Kinder Ludwig, Hans und Gerda ausgeliefert, wer nun welche Kosten für den Opa zu übernehmen hätte. Auf eine Annonce der Kinder tanzen nun der Reihe nach einige sehr unterschiedliche Bewerberinnen für den Posten als Haushälterin an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Opa Zangerl) Egon Biscan (Ludwig, lediger Sohn) Erich Seyfried (Hans, Sohn) Gerda Steiner (Lydia, dessen Frau) Barbara Kutzer (Gerda) Erna Wassmer (Irma Kragler) Petra Auer (Lilo) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Ulla Kling Kamera: Ludwig König