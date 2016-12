Sky 1 00:05 bis 00:55 Abenteuerserie Hooten & the Lady Über den Daumen gepeilt GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alex (Ophelia Lovibond) überredet Hooten (Michael Landes) zu einer Reise nach Bhutan. Dort soll ein Schriftstück Buddhas zu finden sein. In Bhutan angekommen, werden sie zu einer alten Frau gebracht, deren Verlobter einst auf der Suche nach dem Schriftstück verschwand. Hooten verspricht ihr, das Schriftstück zu finden. Doch um dafür zu sorgen, dass er wieder zu ihr zurückkommt, gibt sie ihm vergifteten Tee zu trinken. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. - Mit Action & Fun um die Welt: mitreißende Abenteuerserie im Stil von 80er-Jahre-Hits wie "Indiana Jones". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Landes (Hooten) Ophelia Lovibond (Lady Alexandra Lindo-Parker) Shaun Parkes (Clive Stephenson) Jessica Stevenson (Ella Bond) Jonathan Bailey (Edward) Originaltitel: Hooten & the Lady Regie: Justin Molotnikov Drehbuch: Tony Jordan, James Payne, Jeff Povey, Sarah Phelps, Richard Zajdlic Altersempfehlung: ab 12