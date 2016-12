RTL Crime 18:00 bis 18:45 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Zeit der Vergeltung Zeit der Vergeltung USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 33: Da Peter Porco nicht auf der Arbeit erscheint, fährt ein Mitarbeiter zu ihm nach Hause und möchte nachsehen, was mit ihm los ist. Dort angekommen findet der Mann ein Blutbad vor und entdeckt Peter tot im Wohnzimmer liegen. Seine Frau Joan wurde schwer verletzt. Bei der Befragung im Krankenhaus beschuldigt sie Christopher, einer der beiden Söhne, die Tat begangen zu haben. Also konzentrieren sich die Polizisten bei ihren Ermittlungen auf den 21-jährigen Mann, doch dieser scheint ein Alibi für die Tatzeit zu haben. Dann behauptet Joan plötzlich, dass sie nicht wüsste, wer der Mörder sei und dass ihr Sohn unschuldig sein müsse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 16