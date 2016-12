RTL Crime 11:50 bis 12:40 Krimiserie Cagney & Lacey Schlechte Spielregeln USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 14: Cagney und Lacey werden einem Sonderkommando zugeteilt, das den Mord an einem ungarischen Diplomaten aufklären soll. Doch der neue Einsatzleiter Captain Hennessey ist an Cagney mehr privat als beruflich interessiert. Er macht Christine eindeutige Angebote und bedrängt sie. Als Chris ihn abweist, bedroht er sie sogar. Cagney ringt mit sich, ob sie ihren Vorgesetzten wegen sexueller Belästigung anzeigen soll. Daneben tritt der Fall der Ermordung des ungarischen Diplomaten fast in den Hintergrund. Immerhin findet Lacey heraus, dass der Mord anscheinend nicht aus politischen, sondern aus privaten Motiven verübt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Sidney Clute (Det. La Guardia) Martin Kove (Det. Isbecki) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Sharon Miller Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Georgia Jeffries Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12